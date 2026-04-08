Бастрыкин заинтересовался делом о пропаже Героя России Асылханова

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе поисков пропавшего в Кузбассе Героя России Алексея Асылханова.

© СК РФ

Об этом в среду, 8 апреля, сообщили в пресс-службе СК России.

— Председатель СК России поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения Героя России в Кемеровской области. По данным следствия, 3 апреля 2026 года мужчина ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Следователями регионального СК по месту жительства пропавшего проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, проводятся иные необходимые следственные действия, направленные на розыск мужчины и установление обстоятельств его исчезновения, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Доклад Бастрыкину представит исполняющий обязанности руководителя следственного управления по Кемеровской области Павел Курочкин. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

23-летний Алексей Асылханов ушел из дома в городе Юрге 3 апреля и не вернулся. На 8 апреля его местонахождение так и не удалось установить. Поэтому следователи решили возбудить уголовное дело по статье об убийстве — это стандартная практика, которая предоставляет правоохранителям больше средств для поисков пропавших. Асылханов был удостоен почетного звания в декабре 2024 года.