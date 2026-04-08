Заключенный сбежал из российской колонии ради секса с возлюбленной

Из колонии-поселения в Свердловской области сбежал 34-летний осужденный, чтобы провести ночь с возлюбленной. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, житель Первоуральска отбывал наказание за серию краж. Суд приговорил его к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы. Мужчина за время заключения так сильно соскучился по своей девушке, что решился на побег.

Он выбрал момент, когда за ним никто не наблюдал, проделал отверстие в заборе и скрылся в лесу.

Беглецу удалось поймать на трассе попутную машину и доехать до Березовского, где и проживала его возлюбленная.

Но свидание продлилось недолго, встречу прервали сотрудники ГУФСИН. Осужденного вернули в колонию и поместили в штрафной изолятор.

На мужчину завели новое уголовное дело за побег. Ему грозит дополнительный срок — до 4 лет к неотбытой части наказания.

