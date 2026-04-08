Свердловчанин отсудил у государства 574 тысячи рублей за уголовное преследование

Житель поселка Сосьва Свердловской области отсудил у государства более 574 тысяч рублей в качестве компенсации за уголовное преследование, которое позже было признано незаконным. Об этом в среду, 8 апреля, сообщили в пресс-службе региональных судов.

История длилась больше года и включала несколько обвинений, не нашедших подтверждения. Еще в августе 2024 года против мужчины возбудили дело по статье о «Фальсификации доказательств по гражданскому делу». Потом к обвинениям добавились претензии по статье об «Оскорблении представителя власти» за высказывания в адрес главы Сосьвинского городского округа и председателя Думы. Оба дела были объединены.

Уже весной 2025 года следователь прекратил преследование, ссылаясь на отсутствие состава преступления. Однако спустя два месяца прокурор отменил это решение. Окончательно уголовное дело было прекращено только в октябре 2025 года, когда руководитель межрайонного следственного отдела признал за мужчиной право на реабилитацию.

После оправдания мужчина обратился в суд с иском о возмещении понесенных расходов, в том числе оплату услуг адвоката, транспортные расходы, упущенную выгоду и затраты на телефонную связь. Первоначально Серовский районный суд удовлетворил часть требований, присудив Министерству финансов России выплатить 559 тысяч рублей.

— Постановление было обжаловано заявителем. Свердловский областной суд, рассмотрев судебный материал, изменил постановление Серовского районного суда, увеличив сумму имущественного вреда, причиненного в результате уголовного преследования, до 574 079 рублей. В остальном постановление суда оставлено без изменения, — передает официальный Telegram-канал пресс-службы.

