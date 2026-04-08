Россиянина будут судить за попытку убить бывших одноклассников

Житель Южноуральска Челябинской области, как информирует пресс-служба региональной прокуратуры, предстанет в Омске перед судом за попытку убить бывшую учительницу, а также двух одноклассников и двух коллег по работе.

31-летний житель Южноуральска, страдающий хроническим расстройством психики, испытывал сильную ненависть сразу к двум одноклассникам, двум экс-коллегам и бывшей учительнице. Он, как полагает следствие, решил их убить и изготовил самодельное взрывное устройство с отравляющей начинкой.

Злоумышленника удалось задержать сотрудникам УФСБ. Уголовное дело было возбуждено по статьям о приготовлении к убийству 2 и более лиц и о незаконном хранении взрывчатых веществ.

Прокуратура направила в суд уголовное дело для рассмотрения по существу и применения к южноуральцу принудительных мер медицинского характера.