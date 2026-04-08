Водитель силой затолкал украинскую туристку в микроавтобус в Таиланде и изнасиловал

Водитель микроавтобуса изнасиловал 20-летнюю украинскую туристку на тайском курорте Пхукет. Подробностями истории поделилось местное издание Khaosod.

Полиция задержала 42-летнего жителя провинции Пхангнга по имени Сухана 6 апреля. Мужчину выследили по записям с камер видеонаблюдения. Следователи выяснили, что он управлял микроавтобусом с желтыми номерами, зарегистрированным на Пхукете. По предварительным данным, злоумышленник напал на девушку на объездной дороге в районе Рацада.

Пострадавшая рассказала полиции, что неизвестный мужчина тайского происхождения силой затолкал ее в микроавтобус, изнасиловал и высадил около пляжа Камала. Подозреваемого допрашивают перед передачей следователям для дальнейшего разбирательства.

Ранее на этом же тайском курорте туристку из Швеции изнасиловали в отеле. Девушка встретила у магазина своего соотечественника, предположительно, арабского происхождения, и после короткого разговора поехала к нему в гости.