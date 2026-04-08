В Кузбассе в руках у школьников взорвалась найденная на улице петарда

Правоохранители Кузбасса выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего в среду в городе Кемерово. Двое школьников подобрали на улице предмет, который взорвался у них в руках.

Как сообщили в региональном главке МВД, ЧП произошло в Ленинском районе. По предварительной информации, найденным устройством была петарда, школьники попытались ее поджечь.

Пострадавших доставили в медучреждение, где им была оказана помощь. По данным "Интерфакса", у пострадавших возраста 12-15 лет рваные раны средней степени тяжести.