Злоумышленники отравили газом десятки попугаев в контактном зоопарке в Ленобласти

В Ленобласти более 30 попугаев погибли в контактном зоопарке
Полиция во Всеволожском районе Ленинградской области проводит проверку по факту гибели более 30 попугаев в контактном зоопарке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.
"Накануне около шести часов вечера в полицию Всеволожского района поступило сообщение о гибели экзотических птиц в контактном зоопарке на проспекте Строителей в городе Кудрово. По предварительной информации, погибли 33 попугая. Тела погибших птиц направлены на исследование для установления причины гибели. По результатам экспертизы будет принято соответствующее процессуальное решение", - рассказали в пресс-службе.
Ранее 8 апреля в официальном сообществе зоопарка сообщили, что трагедия произошла 7 апреля в середине рабочего дня. По версии заведения, птицы стали жертвой атаки злоумышленников, которые отравили их газом. При этом пострадали также сотрудники зоопарка.
"Наша попугайня, место, где сотни экзотических птиц радовали вас, ваших детей, была подвергнута атаке злоумышленников: неизвестные отравили газом наших любимых пернатых друзей. Погибли десятки попугаев, пострадали наши сотрудники - они кашляли, задыхались, оказывая помощь пострадавшим птицам, впоследствии им также понадобилась медицинская помощь. Мы продолжаем опасаться за свои жизни и жизни оставшихся в живых попугаев", - говорится в сообщении.