Злоумышленники отравили газом десятки попугаев в контактном зоопарке в Ленобласти

Полиция во Всеволожском районе Ленинградской области проводит проверку по факту гибели более 30 попугаев в контактном зоопарке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.

"Накануне около шести часов вечера в полицию Всеволожского района поступило сообщение о гибели экзотических птиц в контактном зоопарке на проспекте Строителей в городе Кудрово. По предварительной информации, погибли 33 попугая. Тела погибших птиц направлены на исследование для установления причины гибели. По результатам экспертизы будет принято соответствующее процессуальное решение", - рассказали в пресс-службе.

Ранее 8 апреля в официальном сообществе зоопарка сообщили, что трагедия произошла 7 апреля в середине рабочего дня. По версии заведения, птицы стали жертвой атаки злоумышленников, которые отравили их газом. При этом пострадали также сотрудники зоопарка.