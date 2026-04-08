Ставшего иноагентом «по приколу» блогера приговорили к восьми месяцам колонии
Российского блогера Максима Никандрова, который заявлял, что стал иностранным агентом «по приколу» и чтобы «протестировать систему», приговорили к восьми месяцам колонии условно по делу о неисполнении обязанностей иноагента. Об этом в среду, 8 апреля, сообщил сам россиянин.
Мужчина рассказал, что «другие иноагенты» объяснили ему, что наказание связано с неподачей необходимых отчетов в Министерство юстиции. Никандров признался, что действительно их не подавал.
16 февраля в отношении Максима Никандрова возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента.
7 апреля министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что ведомство исключило из реестра иностранных агентов 75 человек по их заявлениям. Он подчеркнул, что действующее законодательство предусматривает прозрачную процедуру исключения из реестра.