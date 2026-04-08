В МВД рассказали о трех этапах запугивания подростков мошенниками

Злоумышленники используют трехэтапную схему запугивания подростков. Сначала с ним в Сети знакомится девушка и просит прислать короткий видеоролик либо геолокацию, затем с ним связывается якобы сотрудник украинских спецслужб и обещает использовать эти данные. На третьем этапе подростку пишет или звонит якобы сотрудник МВД или ФСБ, который использует предыдущий контакт как повод для запугивания. Об этом сообщили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве отметили, что первый этап носит название «приманка», а второй — «вербовщик».

— С подростком связывается другой человек, представляющийся сотрудником украинских спецслужб, сообщает, что его видео и геолокация будут использованы, и предлагает за деньги «сотрудничество». В данном случае ребенок поступил правильно: прекратил общение, удалил чат и заблокировал контакт. Однако это была только иллюзия угрозы, — говорится в сообщении.

На третьем этапе под названием «силовик» якобы российские правоохранители используют факт предыдущего контакта в качестве для запугивания подростка и дальнейшего давления на него, передает Telegram-канал ведомства.

Злоумышленники стали использовать «завлекательный» способ маскировки вредоносных программ с помощью ссылки на всплывающее окно. В нем пользователю предлагают посмотреть видео аварии с его участием, воспользоваться базой данных пропавших родственников или скачать видеоплеер.