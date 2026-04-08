Заслуженный учитель РФ отреагировал на убийство педагога в Пермском крае

Накануне в Добрянке (Пермский край) девятиклассник напал на учительницу русского языка и литературы на крыльце школы № 5. Пострадавшая, несмотря на экстренную госпитализацию, скончалась. Правоохранители задержали подростка и выясняют мотивы преступления. По данным СМИ, юноша имел проблемы с успеваемостью, оставался на второй год, состоял на учёте в полиции, а также мог быть недоволен тем, что его не допустили к ОГЭ. Академик Российской академии образования, заслуженный учитель России Евгений Ямбург в разговоре с Рамблером проанализировал причины подобных происшествий. Эксперт подчеркнул, что инциденты с нападениями школьников — не изолированные случаи, а следствие масштабных социальных проблем.

Подобные происшествия, к сожалению, были, есть и будут. По той простой причине, что есть объективные показатели всеобщей невротизации — и общества в целом, и детей в частности. Невротизация связана с массой факторов: это подорожание продуктов, инфляция, закрытие бизнесов, гибель людей и так далее. За прошлый год наши взрослые люди съели 22 тонны антидепрессантов — это вдвое больше, чем в Европе. А дети живут не на Луне. И они, конечно, заражаются этой атмосферой. Плюс к этому худо с состоянием здоровья несовершеннолетних: по данным Союза педиатров, у нас только 12,1 % абсолютно здоровых детей. Остальные имеют проблемы, которыми надо заниматься. Евгений Ямбург Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, директор московского Центра образования №109

Эксперт также коснулся истории и текущего состояния системы поддержки психического здоровья детей. Он напомнил о некогда существовавших медико‑психолого‑педагогических службах и отметил запоздалое восстановление этой системы.

«Ещё в конце 1980‑х — начале 1990‑х годов у нас начали создавать медико‑психолого‑педагогические службы для ранней диагностики и профилактики нервных срывов у детей. Однако позже всё это разогнали по ведомствам: медики — в одну сторону, психологи — в другую, дефектологи — в третью, а педагоги — в четвёртую. В результате врач, который обходит комплекс из пяти детских садов и школ раз в неделю, — это вообще ни о чём. Медсестра, которая бывает там раз в неделю или раз в три дня, — это тоже ни о чём. Теперь, когда ударил этот жареный петух, мы стали прозревать, но это произошло с опозданием на огромное количество лет. Теперь создаются медико‑психолого‑педагогические службы — необязательно в каждой школе, но, например, одна на небольшой город. [В педагогических вузах] восстановили бюджетные места дефектологов, которые раньше сокращали. Но дефектологи будут готовы только через пять лет. Значит, вопрос: что сегодня с этим делать?» — сказал эксперт.

Ключевой вывод Ямбурга касается роли педагогов в предотвращении нападений со стороны школьников. По мнению специалиста, учителям необходимо давать дополнительные знания в области психологии, дефектологии и смежных дисциплин — не для постановки диагнозов, а для своевременного выявления тревожных сигналов в поведении учеников.

«Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Мало сегодня быть физиком, математиком, историком. Школьным педагогам нужно давать знания по основам дефектологии, психологии, генетики и так далее. Не для того, чтобы эти люди занимались дифференциальной диагностикой школьников, а для того, чтобы учителя видели, с кем именно они работают, и умели чувствовать, что у подростка назревает какой‑то «взрыв»», - заявил он, подчеркнув, что простые меры вроде усиления охраны школ не решат глубинных проблем, и отметил необходимость именно психолого‑педагогической грамотности учителей для профилактики кризисных ситуаций в школьной среде.

Ранее сообщалось, что прощание с учительницей русского языка и литературы Олесей Багутой школы № 5 города Добрянки Пермского края, погибшей от рук 17-летнего ученика, состоится 9 апреля.