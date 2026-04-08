ФСИН опровергла сообщения о побеге заключенных из вагона в Чувашии
Информация о побеге осужденных из специального вагона на территории Чувашии не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе ФСИН России.
В официальном сообщении отмечается: «Распространяемая в СМИ информация о побеге осужденных из специального вагона на территории Чувашской Республики не соответствует действительности. Из учреждений уголовно-исполнительной системы и при конвоировании побегов не допущено», передает ТАСС.
Ранее Таганский суд подтвердил побег осужденного при ожидании адвоката.
А в Амурской области СК возбудил дело о халатности из-за побега заключенного, которого сотрудники колонии оставили без надзора во время уборки территории.