ФСИН опровергла сообщения о побеге заключенных из вагона в Чувашии

Информация о побеге осужденных из специального вагона на территории Чувашии не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе ФСИН России.

В официальном сообщении отмечается: «Распространяемая в СМИ информация о побеге осужденных из специального вагона на территории Чувашской Республики не соответствует действительности. Из учреждений уголовно-исполнительной системы и при конвоировании побегов не допущено», передает ТАСС.

Ранее Таганский суд подтвердил побег осужденного при ожидании адвоката.

А в Амурской области СК возбудил дело о халатности из-за побега заключенного, которого сотрудники колонии оставили без надзора во время уборки территории.