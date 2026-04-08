В частном зоопарке в Ленобласти неизвестные отравили газом 73 попугая

В частном зоопарке Кудрово из-за отравления газом погибли три десятка попугаев, владелец бизнеса подозревает, что птиц мог отравить его бывший партнер. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел днем 7 апреля. Первыми неладное заметили посетители, птицы начали одна за другой падать замертво. Сотрудницы вывели людей на улицу, вернули им деньги, а затем сами почувствовали, что не могут дышать. Медики подтвердили отравление газом, девушек госпитализировали. Пострадавшие отметили, что никакого запаха в помещении не было, злоумышленника они не видели.

В вольере находилось 73 птицы, больше половины из них погибли, спасти не удалось какаду, снимавшегося в сериале «Пират». Владелец зоопарка рассказал, что незадолго до трагедии к нему приходили подозрительные люди, которые запугивали сотрудников и требовали отдать им этого попугая. Предприниматель подозревает бывшего партнера по бизнесу, который требовал у него 2 млн рублей и птицу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.