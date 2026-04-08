Пацифистам-экстремистам вынесли приговор в российском регионе

В Санкт-Петербурге суд приговорил фигурантов уголовного дела участников пацифистского движения «Весна» (признано иностранным агентом, экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории России). Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Шестеро фигурантов получили от 6 до 12 лет лишения свободы. Их признали виновными в создании экстремистского сообщества и участии в его деятельности, вовлечении в организацию массовых беспорядков, призыве к деятельности, которая сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей, распространении фейков об армии и реабилитации нацизма.

Всего по делу проходят более 20 человек. Многие из них уехали из России, объявлены в розыск и внесены в список террористов. Участники этого движения выступали против проведения спецоперации и организовывали протесты.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца координатора движения Богдана Литвина (признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), обвиненного в вовлечении людей в массовые беспорядки.