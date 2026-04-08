Суд принял решение по жалобе защиты министра культуры Башкирии

Мосгорсуд, как сообщили в его пресс-службе, отклонил жалобу защиты министра культуры Башкирии Амины Шафиковой на ее арест.

© Московский Комсомолец

Ранее Басманный райсуд столицы удовлетворил ходатайство следственных органов и заключил высокопоставленную чиновницу под стражу на 1 месяц и 30 суток – до 17 апреля.

Шафиковой вменяется получение взятки в особо крупном размере, а также растрата.

Между тем после ареста министра глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что считает Шафикову «порядочным человеком» и «эффективным министром». Он выразил недоумение, принятыми строгими мерами пресечения в отношении женщины, у которой есть несовершеннолетний ребенок.