Шестеро заключенных сбежали из спецвагона поезда в Чувашии

В Чувашии разыскивают шестерых заключенных, которым удалось скрыться из специального вагона поезда, следовавшего по маршруту Томск — Адлер. По данным Mash, побег произошел во время краткой остановки состава в поселке Ибреси.

Сообщается, что мужчины воспользовались двухминутной стоянкой и покинули вагон. По ориентировкам, это лица невысокого роста, монголоидной внешности, предположительно могут быть в домашней обуви.

Правоохранительные органы ведут поиски беглецов. По информации источника, они могут иметь при себе холодное оружие.