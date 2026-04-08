СК задержал врио главы Нововоронежа спустя неделю после его назначения

Сотрудники правоохранительных органов задержали врио главы Нововоронежа Юрия Черенкова. Об этом в среду, 8 апреля, сообщил портал РИА «Воронеж», ссылаясь на источник в полиции.

© Вечерняя Москва

Специалисты также провели обыски по месту жительства и в рабочем кабинете чиновника. Сам он на данный момент допрашивается в СУ СК России по Воронежской области.

В отношении Черенкова возбудили уголовное дело на основании материалов регионального управления ФСБ. По предварительным данным, преступления чиновник совершал на предыдущем месте работы — на посту первого замглавы администрации Павловского муниципального района, передает агентство.

Днем ранее бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова приговорили к 17 годам колонии и штрафу в 450 миллионов рублей по делу о взятках. Кроме того, ему на 12 лет запретили занимать должности на госслужбе.

6 апреля наказание получил и сам экс-глава приграничного региона Алексей Смирнов. Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 400 миллионов рублей.