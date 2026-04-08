Криминалист назвал новую версию смерти женщины, чье тело обнаружили в Москве

Криминалист Михаил Игнатов предположил, что 35-летнюю женщину, тело которой нашли на западе Москвы, мог убить и выкинуть из окна любовник. Об этом пишет NEWS.ru.

Эксперт считает абсурдной версию о том, что она стала жертвой мошенников. По его мнению, нужно поковыряться в частной жизни этой женщины.

Собеседник издания предположил, что в деле может быть замешан другой мужчина — любовник. Они могли поссориться, а затем произошло убийство.

Игнатов отметил, что нужно искать человека, который в тот вечер находился в квартире вместе с погибшей.

Сам способ расправы, по словам криминалиста, указывает на личный, а не на заказной мотив, так как столь открыто действовать при камерах профессионал не стал бы.

