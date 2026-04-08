Три человека пострадали в Белгородской области из-за атак ВСУ

В Белгородской области мирный житель и два бойца подразделения «Орлан» пострадали в результате атак со стороны ВСУ.

Об этом сообщили в оперштабе региона.

«В городе Шебекино при исполнении служебных задач пострадали два бойца «Орлана». Сослуживцы доставили их в Шебекинскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Грайвороне FPV-дрон нанёс удар по автомобилю, мужчину госпитализировали со множественными осколочными ранениями лица, головы и грудной клетки.

Ранее один человек погиб, ещё четверо получили ранения в результате атаки украинского дрона на автомобиль в селе Нежеголь Белгородской области.