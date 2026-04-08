В Иркутске ребенок получил тяжелые травмы, выпав из окна четвертого этажа

В Иркутске возбуждено уголовное дело после падения двухлетнего ребенка из окна четвертого этажа. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел на улице Севастопольской. Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже. С многочисленными травмами его госпитализировали.

Выяснилось, что 21-летняя мать оставила без присмотра в квартире двоих детей четырех и двух лет, и уехала в другой район города. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Омской области пятилетний мальчик выпал из окна второго этажа в селе Лузино, оставшись дома без присмотра. Мальчик самостоятельно открыл окно и выпал с высоты второго этажа. Прохожие вызвали скорую помощь, серьезных травм мальчик не получил. Полицейские установили, что дверь в квартиру была заперта, отца ребенка в момент происшествия не было дома.