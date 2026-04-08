В Москве полиция задержала иностранца за поджог поезда в депо

В МВД сообщили о задержании 28-летнего иностранца, который устроил поджог восстановительного поезда на территории локомотивного депо в Москве.

Задание он получил от неизвестных кураторов (нетрудно догадаться, каких), которые предложили ему 100 тысяч рублей.

"В дежурную часть ЛО МВД России на станции Москва-Савеловская поступило сообщение от дежурной по железнодорожной станции Марк о возгорании восстановительного поезда на территории локомотивного депо", - рассказали в МВД.

Сотрудники депо с помощью огнетушителей сумели потушить пожар. Никто не пострадал. Но кабина локомотива полностью выгорела.

Оперативники Управления на транспорте МВД России по ЦФО, линейного отдела МВД России на станции Москва-Савеловская при содействии коллег из ФСБ России вычислили и задержали поджигателя.

"Им оказался ранее не судимый и официально не трудоустроенный 28-летний иностранный гражданин. Его задержали по месту временного пребывания в столице нашей страны и доставили в линейное подразделение полиции, - рассказывают в МВД. - В ходе допроса иностранец сообщил, что через мессенджер получил от неустановленного лица задание совершить поджог восстановительного поезда за вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. По указанию куратора он в ночное время проник на территорию локомотивного депо, после чего, используя спички и легковоспламеняющуюся жидкость, подпалил состав, одновременно ведя видеосъемку на мобильный телефон. Отчет о проделанной работе он отправил нанимателю, однако обещанных денег так и не получил".

Иными словами, гость нашей страны решил заработать "легкие деньги" незаконным путем. Похоже, его не особо волновало, что он связывается с теми, кто ведет вооруженную борьбу против нашей страны, и ему даже не хватило ума понять, что враги нашей страны использовали его в качестве одноразового расходного материала. Впрочем, его это никак не оправдывает. Как сообщают в полиции, мигрант уже взят под стражу.