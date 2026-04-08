Россиянка получила срок за отказ лечить больную дочь

В Тюменской области суд назначил один год ограничения свободы местной жительнице, которая 12 дней не везла к врачу своего ребенка. В результате девочки не стало. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Как установил суд, еще 10 сентября 2025 года воспитатели заметили, что ребенок болеет, и рассказали об этом его маме. Женщина не послушала их и не стала обращаться с дочкой в больницу, пока болезнь прогрессировала. Через 12 дней девочки не стало. На суде ее мать признала вину и раскаялась. Ее признали виновной по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

