Россиянин с ножом похитил бывшую сожительницу и скрылся

В Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. Его подозревают в похищении человека и незаконном проникновении в жилище. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, ночью 6 апреля мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в квартиру своей бывшей сожительницы. Угрожая женщине ножом и применяя физическую силу, он силой вывел её из дома и увез к себе.

О случившемся в полицию сообщил сосед, который услышал шум и поднял тревогу. Благодаря его бдительности правоохранители оперативно отреагировали на происшествие.

В те же сутки сотрудники Следственного комитета и полиции установили местонахождение подозреваемого и потерпевшей. Мужчину задержали и провели его допрос. Женщину освободили, ей оказывается необходимая помощь.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте фигуранта. Известно, что задержанный ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности. Расследование продолжается.