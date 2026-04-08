Задержан москвич, приветствовавший убийство генерала Кириллова

Москвича, оставившего восторженный комментарий в соцсетях под информацией о теракте в отношении высокопоставленного военнослужащего, задержали столичные следователи.

Как стало известно «МК», в декабре 2024 года в сети Telegram мужчина написал одобрительный текст под постом о гибели в результате теракта начальника войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игоря Кириллова. В ходе мониторинга удалось вычислить автора, против него возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма.

