В деле об убийстве репера Данила Демина следователи вышли на «Сашу Белого»

Рецидивиста Александра Белевича с прозвищем «Саша Белый» обвиняют в жестоком убийстве тюменского репера Данила Демина. Об этом сообщает Baza.

25-летний молодой человек пропал в октябре прошлого года, его тело обнаружили в конце марта. Следователи возбудили уголовное дело, главным обвиняемым стал 41-летний Белевич.

По данным паблика, падчерица якобы рассказала ему, что Даниил надругался над ней на вписке. После этого мужчина решил самостоятельно расквитаться с музыкантом.

«Сначала он гордо, называя себя «Ворошиловским стрелком», рассказывал друзьям о своем поступке, но, когда его задержали, вину не признал», – сообщается в публикации.

Были ли у обвиняемого соучастники, не уточняется. Также еще не подтверждено, что изнасилование на вписке имело место.

До этого в Техасе женщина убила беременную школьницу, с которой у ее возлюбленного был роман. Она сделала это намеренно, чтобы ее партнера не привлекли к ответственности за изнасилование несовершеннолетней.