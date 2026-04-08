Жительницу Перми задержали за дебош в хостеле на востоке Москвы

Сотрудники правоохранительных органов задержали 44-летнюю жительницу Перми за дебош в одном из хостелов на Монтажной улице на востоке столицы.

Об этом в среду, 8 апреля, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе столичной Росгвардии.

— Женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Отказ персонала заселить ее спровоцировал приступ агрессии: посетительница перешла на нецензурную брань, угрожала физической расправой администратору и в порыве ярости сломала стул. Попытки сотрудников хостела успокоить дебоширку не увенчались успехом. Правоохранители оперативно взяли ситуацию под контроль и задержали нарушительницу общественного порядка, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Росгвардии доставили задержанную в полицейский участок. Там примут решение в соответствии с российским законодательством.

Ранее пьяная женщина пыталась заселиться в хостел на Косинской улице в Москве. Сделать это ей не удалось, так как у нее не было с собой паспорта. Тогда женщина начала материться и оскорблять сотрудников заведения, после этого ее задержали.