Извержение вулкана Семеру произошло в Индонезии

Вулкан Семеру, расположенный в провинции Восточная Ява в центральной части Индонезии, во время своего извержения выбросил пепел на высоту приблизительно 5,7 километра над уровнем моря. Об этом сообщает портал Tempo со ссылкой на данные наблюдательного поста.

В ходе извержения пепел поднялся примерно на две тысячи метров над кратером и распространился в северо-восточном и восточном направлениях. Поток раскаленного газа, пепла и камней двигался на юго-восток. В Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии призвали местных жителей и туристов держаться на расстоянии 13 километров от кратера в указанном направлении и 5 километров в остальных из-за угрозы выброса горячих камней.

Извержение произошло вечером 7 апреля и длилось более семи минут. Центр присвоил ему третий уровень опасности из четырех возможных, говорится в материале.

Семеру является четвертым по высоте вулканом в Индонезии (3 676 м над уровнем моря) и самой высокой точкой на острове Ява.

В середине марта на Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч, он выбросил пепел на высоту до восьми километров. В близлежащем поселке Ключи были слышны взрывы.