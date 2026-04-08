ФСБ сорвала попытку продажи за рубеж деталей подлодки «Варшавянка»
Сотрудники российских силовых структур задержали россиянина, который хотел передать за границу детали двигателя подлодки «Варшавянка». Об этом заявили представители управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«Лицо, причастное к противоправной деятельности, задержано и заключено под стражу», — отметили в ведомстве.
Возбуждено дело о незаконном экспорте технологий, вооружений или военной техники.
Ранее в Центре общественных связей ФСБ заявили, что сотрудники спецслужбы задержали в Белгородской области украинского шпиона, который передавал кураторам данные о позициях ВС России.
Он уже признался в содеянном и рассказал, что получал оплату за сотрудничество с украинским куратором через игровые автоматы.