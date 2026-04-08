Супруга предпринимателя Айрата Аллаярова, чье тело нашли сегодня под окнами многоэтажки на западе Москвы, могла стать жертвой мошенников. Как пишет Mash, перед трагедией женщина не отвечала на звонки, но просила у друзей и родных крупные суммы якобы на лечение.

Недавно банк, по данным Telegram-канала, заблокировал один из переводов 35-летней Нели как подозрительный. Близкие уверены, что она находилась под влиянием аферистов. Сейчас им поступают сообщения от неизвестных с требованием перевести деньги.

По данным Telegram-канала SHOT, женщине было нанесено более 10 ножевых ранений. Более того, она лежала под окнами дома, будучи полностью обнаженной. В квартире, где жила предполагаемая жена предпринимателя Айрата Аллаярова, больше никого не было. «Москва FM» утверждает, что супруг ушел по делам примерно за час до того, как его жену нашли без признаков жизни, по другим сведениям, сейчас он находится в командировке.

Установлена личность изрезанной в Москве женщины

Утром 8 апреля столичное управление Следственного комитета России сообщило, что возле многоквартирного дома на улице Лобачевского в Москве была обнаружена женщина с множественными ножевыми ранениями. На место происшествия прибыли следователи и криминалисты, специалисты организовали доследственную проверку. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.