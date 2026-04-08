Задержан россиянин, пытавшийся передать иностранцу детали для ремонта подлодок

Сотрудники Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с транспортной полицией пресекли попытку незаконного вывоза за рубеж технической документации и комплектующих, имеющих стратегическое значение для военно-морского флота.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, задержан гражданин России, который пытался передать представителю иностранного государства детали, предназначенные для ремонта двигателей дизель-электрических подводных лодок. Речь идет о комплектующих для дизельного двигателя, который является составной частью дизель-генератора — главной энергетической установки субмарин известного проекта «Варшавянка». Подлодки этого проекта стоят на вооружении не только ВМФ России, но и поставляются на экспорт в ряд стран, а их технические характеристики и особенности конструкции относятся к категории сведений, составляющих государственную тайну.

По данным следствия, задержанный планировал незаконно передать иностранцу указанные комплектующие, что могло бы нанести серьезный ущерб обороноспособности страны. Попадание таких деталей в руки иностранных специалистов позволило бы изучить устройство и уязвимости российских подводных двигателей, а также, возможно, использоваться для ремонта и модернизации подводных сил потенциального противника.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 189 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за незаконный экспорт из России или передачу товаров, технологий, вооружения или военной техники. Данная статья относится к категории тяжких преступлений против государственной власти и безопасности. Фигурант уже заключен под стражу.

Сейчас следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего, включая личность иностранного заказчика и возможные каналы связи подозреваемого с зарубежными спецслужбами или оборонными структурами. Также проверяется, не является ли задержанный частью более широкой агентурной сети, действующей на территории Северо-Западного региона.

В УФСБ призвали граждан, работающих на оборонных предприятиях, проявлять повышенную бдительность и сообщать о любых подозрительных предложениях, связанных с передачей технической документации или деталей третьим лицам.