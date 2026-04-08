Бродячие собаки искромсали сбежавшую из российского детсада девочку

Следователи возбудили уголовное дело в Астраханской области после того, как девочка 2023 года рождения покинула территорию детского сада и подверглась нападению безнадзорных собак в парке. Ребенок госпитализирован, сообщили в региональном управлении СК РФ.

По данным следствия, 7 апреля в селе Черный Яр малолетняя воспитанница осталась без должного контроля со стороны сотрудников дошкольного учреждения. Девочка воспользовалась тем, что калитка была открыта, самостоятельно вышла за пределы территории и направилась в парк неподалеку. Там на нее напали бродячие собаки, в результате чего ребенок получил укушенные раны туловища.

После произошедшего девочку доставили в медицинское учреждение, а затем перевели для дальнейшего лечения в областную детскую клиническую больницу Астрахани, сообщает "МК-Астрахань".

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе расследования следователи намерены оценить действия ответственных лиц детского сада, а также должностных лиц, отвечающих за отлов и изоляцию безнадзорных животных.