В Челябинске семейная пара избила и ограбила таксиста

В Челябинске сожители утроили потасовку с водителем такси во время поездки и ограбили его. Об этом сообщает портал «Новости Магнитогорска».

Инцидент произошел в Курчатовском районе. Водитель такси вез мужчину и женщину, во время поездки между ними возник конфликт, который перерос в драку. Пассажиры избили таксиста и похитили у него мобильный телефон, деньги и ключи от автомобиля. Ущерб составил около 17 тысяч рублей.

Мужчина обратился в правоохранительные органы. Сотрудники ППС и оперативники задержали нападавших по горячим следам. Ими оказались сожители — 32-летний ранее судимый мужчина и 39-летняя женщина. Похищенное изъяли и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

До этого в Саратове пассажир напал на таксиста из-за стоимости поездки. Мужчина отдыхал в кафе с бывшей супругой, после застолья они вызвали такси. Во время поездки пассажира не устроила стоимость проезда. Он схватил 52-летнего водителя за шею. Таксист испугался, остановил машину и вызвал полицию. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело.