Двухлетний мальчик откопал человеческие останки на пляже

В Великобритании двухлетний мальчик, копавшийся в песке на пляже, нашел останки моряка, попавшего в кораблекрушение. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошел еще в октябре на пляже Сонтон-Сэндс в Северном Девоне, но подробности стали известны только сейчас. Габриэлла Прентс пришла с двухлетним сыном Лейком на побережье, чтобы ребенок поиграл в песке. В итоге маленький британец почти сразу наткнулся на кости. Сначала Прентс подумала, что это кости животного, но на всякий случай отправила фото сестре, которая учится на ортодонта. Ее коллеги заподозрили, что кости и зубы принадлежат человеку.

Семья немедленно обратилась в полицию. Правоохранители подтвердили, что это человеческие останки, и после экспертизы передали их местным властям. Фрагменты скелета, вероятнее всего, принадлежат моряку, который попал в кораблекрушение и был похоронен прямо на пляже.

В ближайшие месяцы археологи проведут анализ, чтобы определить возраст мужчины, а также его возможное происхождение.

Ранее два американских археолога потратили 16 лет на поиски португальского судна Nossa Senhora do Cabo, затонувшего у берегов Мадагаскара в 1721 году, и установили его местоположение. На борту находились золотые и серебряные слитки, а также более 400 драгоценных камней — алмазов, изумрудов и жемчуга.