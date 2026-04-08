Раскрыта жуткая версия пропажи семьи Усольцевых

Супруги Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной и собакой породы корги отправились в поход в горы Буратинка и Мальвинка 28 сентября 2025 года и исчезли. Спустя месяцы их следов так и не нашли, а поисковая операция стала самой масштабной в регионе за последнее время, передает aif.ru.

Экс-спасатель Юрий Раилко, участвовавший в поисках, связал пропажу с нелегальными золотодобытчиками и браконьерами. По его словам, тайга в тех местах «кровью пролита», а люди здесь пропадали и раньше. Следов семьи не найдено до сих пор, а в машине Усольцевых не оказалось туристического снаряжения, зато была крупная сумма денег. Сами они были одеты легко, а их телефон в последний раз выходил на связь вечером в день исчезновения.

Однако опытный турист и депутат краевого Заксобрания Алексей Кулеш не согласен с этой версией. Он заявил, что золото в тех местах моют за десятки километров от места событий, а черные лесорубы зимой пилят два-три ствола для личных нужд и летом лес не вывозят. Браконьеров Кулеш не исключает, но допускает лишь случайный выстрел, а не умышленное убийство. Сам депутат склоняется к версии несчастного случая.

Следствие ранее отрабатывало три версии: несчастный случай, криминал и побег. Последнюю опровергли собранные доказательства. Криминальный след тем временем продолжает набирать популярность в соцсетях. Отшельник Оджан Наумкин, проживший 20 лет в алтайской тайге, допустил, что Усольцевы могут быть еще живы, хотя шанс на это минимален.