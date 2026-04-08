Мигрант надругался над 11-летней школьницей из Екатеринбурга

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело о сексуализированном насилии над 11‑летней девочкой с Уралмаша. Об этом стало известно Е1.RU.

По данным следствия, подозреваемый — юноша восточной внешности, предположительно, мигрант, с которым школьница познакомилась во время прогулки с подругами. Молодые люди встретилась в ТЦ «Карнавал», после чего девочки согласились поехать с новыми знакомыми на съемную квартиру.

«Там старшие подруги уединились с мальчиками. К 11-летней тоже подсел один парень и стал лапать ее, производить различные действия сексуального характера», — рассказал источник.

После того, как мать ребенка узнала о случившемся, она обратилась в полицию. Следственный комитет возбудил дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Известно, что пострадавшая воспитывается в многодетной семье, однако ее мать ранее пытались лишить родительских прав. Расследование продолжается, личность подозреваемого устанавливается.