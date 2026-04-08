В российском регионе задержана агент Киева

Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность агента украинских спецслужб, действовавшего на территории Крымского полуострова.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержана 25-летняя жительница Симферопольского района, подозреваемая в государственной измене. По данным ведомства, россиянка была завербована Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и выполняла задания по сбору разведывательной информации. Женщина осуществляла сбор сведений о местах дислокации объектов Вооруженных сил Российской Федерации, расположенных на территории Крыма. Согласно материалам дела, вербовка произошла через мессенджер, где она установила контакт с сотрудником украинской военной разведки и согласилась на сотрудничество.

Ключевым эпизодом в деятельности задержанной стала координация ракетного удара по стратегически важному объекту транспортной инфраструктуры. По заданию своего куратора из ГУР крымчанка прибыла в район Крымского моста, откуда осуществляла наведение и корректировку ракетного удара по грузовому железнодорожному парому, находившемуся в порту Кавказ в Краснодарском крае. Это судно использовалось для перевозки железнодорожных составов и имело важное логистическое значение.

Благодаря действиям задержанной украинские военные получили целеуказание для нанесения удара по парому. За оказанные услуги, как установило следствие, женщина регулярно получала от украинских спецслужб денежное вознаграждение. Переводы средств осуществлялись на ее криптокошелек, что позволяло скрывать следы финансовых операций и затруднять работу контрразведки.

В ФСБ подчеркнули, что задержанная действовала осознанно и понимала противоправный характер своих действий. В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации — государственная измена. Данная статья предусматривает суровое наказание, включая длительные сроки лишения свободы.

Следствие продолжает выяснять все обстоятельства преступной деятельности задержанной, в том числе проверяет ее на причастность к другим эпизодам сбора разведывательной информации и наведения ударов по российским объектам. Также устанавливаются возможные сообщники и каналы связи с украинскими спецслужбами. .