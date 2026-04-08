В Белгородской области озвучена трагическая статистика от атак ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отметив, что Вооруженные силы Украины продолжают атаки на регион, написал: с начала 2026 года погибли 57 мирных жителей, еще 487 получили ранения.

«С 1 января этого года у нас погибли 57 мирных жителей, - написал глава региона в своем Telegram-канале. - И каждый из них - невосполнимая потеря для страны, для всей Белгородчины». По его данным, за указанный период «ранены 487 человек».

Гладков продолжил: ВСУ атаками разрушили и повредили более 3 тысяч домов и квартир. В этом году от атак украинской армии уничтожено и повреждено более 1 тысячи автомобилей.