Голую девушку с колото-резаными ранами нашли возле жилого дома в Москве

Следователи работают на месте обнаружения женского тела у жилого дома в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Девушка найдена 8 апреля на улице Лобачевского. У нее множественные колото-резаные раны. Проводится доследственная проверка по установлению обстоятельств произошедшего.

Девушка без одежды лежала под окнами дома, уточняет «МК». Ранения, предположительно, нанесены ножом.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске нашли чемодан с расчлененной женщиной.