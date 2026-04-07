Житель Дагестана рассказал, как спас четырёх детей из затопленного дома

Житель Дагестана Хатиб Джабраилов рассказал, как вместе с другими мужчинами во время наводнения спас четырёх детей из затопленного дома. Видео публикует агентство «Раптли».

По словам мужчины, вода прибывала очень быстро. Он рассказал, что окна в здании пришлось вырезать болгаркой, после чего внутрь хлынули потоки воды.

«Как только мы открыли окно, случилось вот то, что мы больше всего боялись. В этот момент хлынула вода внутрь. То есть получилось, как будто мы впритык успели вывезти оттуда детей», — поделился он.

Ранее в Махачкале сотрудник кафе быстрого питания Абдурахман Абдурахманов спас шестилетнюю девочку, которую уносило потоком воды на затопленной улице.

Мужчина получил девятую премию имени Тиграна Кеосаяна.

