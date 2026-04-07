Пожелание счастья от бывшего замглавы российского региона в наручниках попало на видео

Конвой увел в наручниках бывших заместителей Курской области Алексея Дедова и Дмитрия Шубина, осужденных за взяточничество. Видео с ними предоставили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов региона.

На кадрах видно, как конвой уводит их после оглашения приговора. Дедов желает всем счастья и благодарит, что пришли в суд. За ним следует Шубин.

Его взяли под стражу в зале суда, так как он находился во время следствия под домашним арестом. Он получил 8 лет лишения свободы за передачу взяток экс-губернатору Алексею Смирнову. Шубина также оштрафовали на 388,5 миллиона рублей. Он пришел на оглашение приговора с большой сумкой, в которой собраны его личные вещи. Его адвокат заявил РИА Новости, что будет обжаловать приговор суда.

Дедова приговорили к 17 годам в колонии строгого режима и штрафу в 450 миллионов рублей. Он заявлял, что руководство оказывало на него давление. Он должен был брать деньги и передавать их своему руководителю — Алексею Смирнову, занимавшему должность губернатора Курской области.

В суде Дедов полностью признал вину и заключил сделку со следствием, в рамках которой признался в получении около 30 миллионов рублей взяток от бизнесменов по контрактам, которые были связаны с устройством фортификационных сооружений на границе.

Ранее стало известно, что Смирнова приговорили к 14 годам колонии.