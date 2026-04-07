Атакованный в январе хакерами Владимирский хлебзавод сообщил о восстановлении

Владимирский хлебокомбинат полностью восстановил работу после мощной кибератаки, произошедшей в январе 2026 года, и объявил о запуске новых проектов. Об этом сообщает ГТРК «Владимир».

Из-за действий киберпреступников на предприятии вышла из строя вся цифровая инфраструктура, а внутренняя сеть фактически перестала работать. В этот период диспетчерам и водителям пришлось перейти на бумажную логистику, пока IT-специалисты занимались устранением последствий атаки и восстановлением системы.

Как заявила директор по производству Марина Лялина, комбинат смог вернуться к штатной работе благодаря оперативному реагированию, поддержке правительства Владимирской области, администрации города, федеральных органов, силовых структур и собственных сотрудников. По ее словам, предприятие не только стабилизировало производственный процесс, но и запустило новые проекты, направленные на повышение эффективности, рост производительности и ускорение логистики.

Старший диспетчер погрузочно-разгрузочной службы Анна Щетникова рассказала, что в период сбоя сотрудники работали почти круглосуточно, чтобы обеспечить поставки свежего хлеба. Она подчеркнула, что среди клиентов предприятия не только магазины, но и детские сады, больницы, школы и интернаты, поэтому коллектив осознавал свою социальную ответственность перед регионом.

В сюжете ГТРК «Владимир» подчеркивается, что жители региона не ощутили серьезных перебоев в работе стратегически важного предприятия. На самом комбинате считают, что кибератака стала для коллектива серьезным стресс-тестом, с которым он успешно справился.