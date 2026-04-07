Двое детей остались у погибшего при обстреле школы замглавы округа

Двое несовершеннолетних детей остались у погибшего замглавы Каменско-Днепровского муниципального округа при обстреле школы со стороны ВСУ в Запорожской области, сообщает во вторник ТАСС.

© Московский Комсомолец

Напомним, что замглавы округа Александр Резниченко погиб во время эвакуации детей из школы в селе Великая Знаменка во время атаки ВСУ.

Депутат Заксобрания региона, курирующий Каменско-Днепровский муниципальный округ, Степан Кувачев рассказал изданию о том, что Резниченко был не просто ответственным административным лицом, но и молодым отцом 1984 года рождения. У погибшего остались двое несовершеннолетних детей, и гибель Резниченко – невосполнимая утрата для округа и Запорожской области.