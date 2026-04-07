В Германии неизвестные пытались поджечь офисы ведущих партий
В пасхальные выходные на севере ФРГ, как сообщает телерадиокомпания NDR, неизвестные пытались совершить поджог офисов ведущих политических партий, включая правящие ХДС и СДПГ.
Служба госбезопасности сейчас ведет расследование по факту поджогов партийных офисов во Фленсбурге (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн). По данным правоохранителей, пострадали партии "Зеленые", СДПГ, ХДС, Союз С. Вагенкнехт - За разум и справедливость, а также "Левые". Так, в Киле офис СДПГ «исписали граффити».
Нападавшие забросили внутрь партийных офисов бутылки с зажигательной смесью, однако пожара удалось избежать. Полицейские, прибывшие на место, обнаружили лишь следы копоти и повреждения на стенах.
Ущерб от действий злоумышленников предварительно оценен в несколько тысяч евро.