В Германии неизвестные пытались поджечь офисы ведущих партий

В пасхальные выходные на севере ФРГ, как сообщает телерадиокомпания NDR, неизвестные пытались совершить поджог офисов ведущих политических партий, включая правящие ХДС и СДПГ.

Служба госбезопасности сейчас ведет расследование по факту поджогов партийных офисов во Фленсбурге (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн). По данным правоохранителей, пострадали партии "Зеленые", СДПГ, ХДС, Союз С. Вагенкнехт - За разум и справедливость, а также "Левые". Так, в Киле офис СДПГ «исписали граффити».

Нападавшие забросили внутрь партийных офисов бутылки с зажигательной смесью, однако пожара удалось избежать. Полицейские, прибывшие на место, обнаружили лишь следы копоти и повреждения на стенах.

Ущерб от действий злоумышленников предварительно оценен в несколько тысяч евро.