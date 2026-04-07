Мигрант из Таджикистана обещал изнасиловать всех русских

Мужчина, грозивший изнасиловать тех, кто его снимал на видео, задержан сотрудниками полиции в подмосковном поселке Развилка (Видновский городской округ).

© Московский Комсомолец

Как сообщили «МК» в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области, гражданин Таджикистана в нецензурной форме обещал совершить сексуальные действия в отношении граждан русской национальности, а также высказывал неуважение к участникам СВО.

Он отправлен под арест, против мигранта возбуждены уголовные дела по статьям «хулиганство», «возбуждение ненависти либо вражды по национальному признаку» и «понуждение к действиям сексуального характера».