СК возбудил дело о теракте из-за атаки ВСУ на школу в Запорожской области

В результате атаки ВСУ на школу в Запорожской области возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщает Следственный комитет России.

«Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК России) в связи с атакой украинских вооружённых формирований на школу в Запорожской области», — говорится в сообщении ведомства в МАХ.

7 апреля беспилотник ВСУ ударил по школе в селе Великая Знаменка в Запорожской области.

В результате удара погиб замглавы Каменско-Днепровского муниципального округа, который в момент атаки помогал спасать детей. Ещё десять человек пострадали.

Также украинский БПЛА атаковал приехавшую к обстрелянной школе скорую.

Губернатор региона Евгений Балицкий назвал атаку ВСУ на школу в Великой Знаменке вопиющим актом терроризма.