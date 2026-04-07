СК возбудил дело о теракте из-за атаки ВСУ на школу в Запорожской области
В результате атаки ВСУ на школу в Запорожской области возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщает Следственный комитет России.
«Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК России) в связи с атакой украинских вооружённых формирований на школу в Запорожской области», — говорится в сообщении ведомства в МАХ.
7 апреля беспилотник ВСУ ударил по школе в селе Великая Знаменка в Запорожской области.
В результате удара погиб замглавы Каменско-Днепровского муниципального округа, который в момент атаки помогал спасать детей. Ещё десять человек пострадали.
Также украинский БПЛА атаковал приехавшую к обстрелянной школе скорую.
Губернатор региона Евгений Балицкий назвал атаку ВСУ на школу в Великой Знаменке вопиющим актом терроризма.