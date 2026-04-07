В Петербурге загорелся автосервис в районе железнодорожной станции Кушелевка

В Калининском районе Северной столицы начался пожар в автосервисе на Кушелевской дороге, 20. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу,

© Российская Газета

Сообщение о пожаре поступило в 17:07. В 17:31 ему присвоен дополнительный номер 1БИС.

В двухэтажном здании размером 20 на 80 метров горит площадь в 70 квадратных метров.

На месте работают 28 сотрудников МЧС, используется 7 единиц техники.

Сведений о пострадавших не поступало.

Рядом с горящим автосервисом находится много жилых домов и автотрасса. Неподалеку также проходит железная дорога, в нескольких минутах ходьбы расположена станция Кушелевка.