Ситуация в Дагестане: поручение Путина и другие события к этой минуте

В Дагестане произошло наводнение из-за крупнейших проливных дождей и снегопада. В результате было затоплено более двух тысяч домов, повреждена инфраструктура и погибло шесть человек. Мы собрали главные события этого стихийного бедствия.

© Правительство Дагестана/MAX

Как рассказал глава Дагестана Сергей Меликов, из-за прорыва дамбы в Дербентском районе Дагестана затопило более 250 жилых домов. Из зоны затопления удалось спасти более 200 человек. При этом, санитарная обработка территорий после наводнения начнется сразу, как из региона уйдет вода. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, в Дагестане хватает специалистов для оказания медицинской помощи всем нуждающимся.

Как рассказал глава МЧС России Александр Куренков, причиной паводка стал сформировавшийся в акватории Каспийского моря циклон. Он, по словам Куренкова, набрал в себя значительный запас влаги. Это привело к резкому подъему уровня воды в реках и быстрому затоплению. При этом, погодная ситуация остается сложной — в ближайшее время синоптики ожидают, что погодные условия могут осложнить ликвидацию последствий паводка.

«Сегодня утром, в 11 утра, Росгидромет выпустил очередное штормовое предупреждение. В южных районах Дагестана, это горные районы, ожидаются дожди и ветер до 22 метров в секунду с мокрым снегом, плюс гроза», — заявил глава Минприроды России Александр Козлов.

Президент России Владимир Путин провел большое совещание по ситуации в Дагестане. В процессе он дал поручения по ликвидации последствий наводнения. Он также потребовал оказать пострадавшим всю необходимую поддержку и работать с каждой пострадавшей семьей.

«Разумеется, держать на контроле и эпидемиологическую и санитарную обстановку в районах бедствия. А также вести работу по оценке ущерба. Это непростая работа, надо проводить ее аккуратно и индивидуально с каждой пострадавшей семьей. Словом, действовать профессионально и системно», — заявил он.

Путин также подчеркнул, что на жалобы пострадавших нужно реагировать оперативно, постоянно информировать людей о ситуации. Кроме того, он призвал решить «хронические» проблемы региона на фоне ситуации с паводками.

Во время совещания глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что ведомство прорабатывает меры социальной поддержки пострадавшим. Эти меры будут включать в себя помощь тем, кто лишился жилья в результате стихии. Кроме того, Файзуллин пообещал, что Минстрой примет меры по улучшению электроснабжения в Дагестане.

Помимо этого, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство контролирует цены на питьевую воду в Дагестане. А министр здравоохранения России Михаил Мурашко добавил, что в регион продолжают поступать лекарства.