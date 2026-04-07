Трагедия в Прикамье: эксперт указал на пробелы в  профилактике подростковой агрессии

Вице‑президент Ассоциации предприятий «Школа без опасности» Сергей Силивончик в разговоре с Рамблером назвал ключевые причины подростковой агрессии, которые нередко приводят к трагедиям в школах. Среди главных факторов он выделил буллинг, проблемы в семье и влияние деструктивного контента в социальных сетях.

Комментируя случай в пермской Добрянке, где подросток напал на учительницу возле школы, эксперт подчеркнул: конфликт между ними развивался давно. По словам Силивончика, подобные инциденты редко бывают спонтанными — обычно они становятся итогом длительного накопления напряжения.

Произошедшая трагедия, как и ряд предшествующих нападений, кроваво‑красной линией вновь подчёркивает необходимость изучения и решения целого комплекса вопросов в сфере профилактики подростковой агрессии и преступности, — отметил эксперт. — По статистике, практически все, за редкими исключениями, нападения на участников образовательного процесса являются результатом запущенного конфликта. Когда сбой в коммуникации не был вовремя замечен, не сработали ни школа, ни сверстники, ни родители, ни правоохранительные органы, а ребёнок, не получивший своевременную помощь, пошёл на крайности. Сергей Силивончик Вице-президент СРО Ассоциация «Школа без опасности»

Специалист обратил особое внимание на то, что меры по предотвращению подобных инцидентов зачастую принимаются уже после случившегося. По его мнению, важно не искать виновных, а системно работать с глубинными причинами.

«Принимаемые меры часто носят реактивный характер и не решают глубинные причины — психологическое состояние подростков, буллинг, работу с агрессией, семейные проблемы, работу с соцсетями. Традиционно говорится о том, что в подобных ситуациях „виноваты“ работники охранных предприятий, но как раз этот случай объективно указывает, что проблемы не только в части обеспечения охраны (хотя и там есть над чем работать). Охранники сталкиваются уже с последствиями вовремя не разрешённых конфликтов. Мало просто искать виновных, нужно делать выводы, проводить системную и регулярную работу», — заключил Силивончик.

Ранее стало известно, что подросток и учительница, на которую он напал возле школы в пермской Добрянке, находились в затяжном конфликте.