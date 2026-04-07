В Москве дали 15 суток хулигану, вообразившему себя героем «Кавказской пленницы»

В Москве суд арестовал на 15 суток хулигана, вообразившего себя героем кинофильма «Кавказская пленница». Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Тверской районный суд города Москвы 7 апреля 2026 года рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Ильи Ф. Установлено, что утром 5 апреля на улице 1-я Тверская-Ямская мужчина подошел к двум девушкам с целью познакомиться.

Для этого одну из девушек он взял за руку, а затем закинул на плечо и понес в подземный переход. Девушка вырвалась и убежала. На суде мужчина объяснил, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и хотел впечатлить новую знакомую, поэтому повел себя как в кино, а ругался матом, потому что девушка убежала.

Суд признал Илью виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.