Во Франции подожгли объекты, питающие оружейные заводы

В центральной Франции, как пишет газета Figaro, совершены координированные поджоги на объектах электросети, питающей местные оружейные заводы.

«Поджоги были совершены против электрических инсталляций в трех коммунах департамента Шер, - рассказал изданию источник в полиции. - Эта инфраструктура питает электричеством оружейные заводы». Целью злоумышленников, как уточняется в публикации, стали трансформаторы и опора линии электропередачи. Они снабжают энергией оружейные предприятия, которых, как отмечается, немало в этом регионе. На месте поджигатели оставили надпись «Акции против войны», указывает на важную деталь Figaro.

Префектура департамента по характеру поджогов определила, что они были скоординированы.

Ущерб местные власти оценили в несколько миллионов евро, а восстановительные работы, по их прогнозам, могут занять несколько месяцев. До 3000 домохозяйств в нескольких французских коммунах остались без света. Сейчас энергоснабжение временно восстановлено.