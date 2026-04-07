Названы сроки восстановления Дагестана после потока

Инженер-гидролог Никита Максаков назвал сроки восстановления инфраструктуры Дагестана, которая была уничтожена потопом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По мнению эксперта, восстановление инфраструктуры займет около 10 лет. Отмечается, что последствия потопа стали серьезнее, чем после наводнения на Урале в 2024 году. При этом, на данный момент эксперты еще не могут оценить ущерб в полном размере.

Как сообщает издание, потоп произошел из-за сильных ливней и снегопада, который выпал в Дагестана впервые за 30 лет. В результате прорвало Геджухскую плотину. Кроме того, источник сообщает, что плотина не получала должного обслуживания, а при строительстве не учитывали риск затопления.

В итоге прорыв плотины стал причиной гибели шести человек, еще больше шести тысяч пострадали.